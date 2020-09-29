ردا وعرفانا بالجميل انتخب سكان إحدى القرى في رومانيا رئيس بلديتهم ومنحوه نصرا ساحقا في الانتخابات، وذلك رغم وفاته منذ أسبوعين بسبب مرض كورونا (كوفيد-19)، مؤكدين أنه قدم عملا رائعا يستحق معه الفوز حتى بعد وفاته.

وانتشرت مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي تظهر قرويين يزورون قبر رئيس البلدية الراحل يون أليمان ويضيئون الشموع، بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات المحلية التي أجريت الأحد.

وحسب «سكاي نيوز عربية» همس أحد الأشخاص على قبر أليمان بحديثه «هذا نصرك... أعرف أنك فخور بنا. ارقد في سلام».

وفاز أليمان بفترة ثالثة رئيسا لبلدية ديفيسيلو، وهي قرية يقدر سكانها بنحو 3 آلاف في جنوب رومانيا، ونال 64% من الأصوات، حسبما أظهرت بيانات المكتب الانتخابي.

وكان أليمان، وهو ضابط بحرية سابق، سيكمل عامه الـ57 (الاثنين)، وتوفي في 17 سبتمبر في مستشفى بالعاصمة بوخارست، فيما أكد المسؤولون أن اسمه كان مطبوعا على بطاقات الناخبين ولم يتسن إزالته منها، وستجرى انتخابات جديدة.