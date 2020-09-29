حكمت محكمة الدرجة الوسطى في مدينة جياوزوو في مقاطعة هينان على معلمة صينية بالإعدام بعد تسميمها 25 تلميذاً في مدرسة ابتدائية ما أدى إلى مقتل أحدهم، وأعلن القضاء المحلي أن المعلمة وانغ يون دسّت مادة نيتريت الصوديوم داخل حساء محضر لتلامذة في مارس 2019 بدافع الانتقام من المدرسة التي يرتادونها.

ويُستخدم هذا المركّب الكيميائي خصوصاً في حفظ اللحوم، لكنه قد يكون ساماً في حال استخدام جرعات كبيرة منه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «الأنباء» الكويتية أن وانغ كانت على علم بالأذى الذي يمكن للمنتج أن يلحقه، لكنها قررت تسميم الأطفال «من دون أن تأبه بالعواقب»

وكذلك أشار القضاء إلى أن المعلمة لم تكن في تجربتها الأولى على هذا الصعيد، إذ تبيّن له أنها حاولت أيضا تسميم زوجها سنة 2017 إثر خلاف بينهما.