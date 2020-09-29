أعلن مدير مركز «غاماليا» الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر غينتسبورغ، وهو أحد مبتكري لقاح «سبوتنيك V» أول لقاح ضد الفايروس التاجي يسجل رسميا على مستوى العالم، أن اللقاح الروسي ضد «كوفيد-19» يمكن أن يمنح الشخص الذي يتم تطعيمه به مناعة لمدة عامين وأكثر ضد الفايروس.

وسجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا كبيرا وقياسيا في عدد الإصابات الجديدة بفايروس كورونا المستجد فوق مستوى 8000 إصابة، في أعلى حصيلة منذ 3 أشهر.

يشار إلى أن 5 لقاحات (3 تطور في الغرب و2 من الصين) دخلت حتى الآن المرحلة الثالثة من الاختبارات. وصدرت عن اللقاح الروسي المحتمل «سبوتنيك V» نتائج أولية مشجعة. لكن الأبحاث لا تزال غير قادرة في الوقت الحالي على مجاراة سرعة تفشي الفايروس.