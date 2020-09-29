أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس ادهانوم (الإثنين)، اختبارا جديدا سريعا لفايروس كورونا يمكن من خلاله تحديد إصابة الشخص من عدمها خلال 15 إلى 30 دقيقة فقط.

وأشار تادروس -في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف، إلى أنه سيتم توفير 120 مليون وحدة من هذا الاختبار للبلدان متوسطة ومنخفضة الدخل على مدار الأشهر الـ6 القادمة، وستوزع على عدد كبير من البلدان الأفريقية بداية من شهر أكتوبر.

ولفت مدير عام منظمة الصحة إلى أن سعر الاختبار الجديد هو 5 دولارات فقط، وتوقع أن ينخفض أكثر خلال الفترة القادمة.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي للصندوق العالمي للتشخيصات الجديدة المبتكرة المعروف باسم «فايند» كاتارينا بومي إن الفحص الجديد يحمل اسم «آر دي تي»، ويوجد منه نوعان، وهو سهل الاستخدام ويعطي نتائج موثوقة، مشيرة إلى أن نتيجة هذا النوع السريع من الاختبار لفايروس كورونا لها فعالية كبيرة تصل نسبتها إلى 80% عندما يستخدم في المجتمعات التي يوجد بها انتشار سريع وكبير لفايروس كورونا.

على صعيد متصل، وردا على أسئلة الصحفيين، قالت المسؤولة التقنية عن مكافحة فايروس كورونا بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة ماريا فان كيركوف إن الاختبار الجديد يمكن للدول أن تستخدمه جنبا إلى جنب مع اختبار «بي سي آر»، ولكن الأخير يواجه تحديات تتمثل في طول الفترة الزمنية اللازمة للحصول على نتيجة الفحص، إضافة إلى تكلفته الكبيرة.

ولفتت إلى أن مشكلة فحص «بي سي آر» أيضا تتمثل في أن الكثير من الدول ليس لديها إمكانات كبيرة وبالتالي تضطر لإرسال العينات إلى المعامل المركزية للحصول على النتيجة وهو ما يستغرق وقتا طويلا.

وأكدت أن هناك حالات سيكون من المستحسن فيها إجراء اختبار «بي سي آر»، وحالات أخرى سيكون من الأفضل استخدام الاختبار الجديد.