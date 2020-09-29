أكدت السلطات اليونانية أن 12 من أفراد طاقم سفينة سياحية، ترفع علم مالطا وتقوم بجولة في جزيرة يونانية وعلى متنها أكثر من 1500 شخص، ثبتت إصابتهم بفايروس كورونا المستجد، وتم عزلهم على متنها.

وبدأت السفينة «مين شيف-6» رحلتها في هيراكليون بجزيرة كريت جنوبية اليونان ليلة الأحد، وعلى متنها 922 راكبا و666 من أفراد الطاقم، حسبما ذكرت وزارة الشحن اليونانية (الإثنين).

وكان من المقرر أن تبحر إلى بيرايوس، الميناء الرئيسي للبلاد بالقرب من العاصمة اليونانية، أثينا، وبعد ذلك إلى جزيرة كورفو في الغرب.

وقالت الوزارة إنها أجرت اختبارات فايروس كورونا على 150 من أفراد الطاقم، ووجدت أن 12 منهم مصابون.

وخضع الركاب لاختبارات قبل الصعود إلى متن السفينة، ولم يكونوا جزءا من عينة الاختبار.

وتم عزل أولئك الذين ثبتت إصابتهم على متن السفينة، وتوجهت السفينة السياحية إلى بيرايوس.

وقالت السلطات الصحية اليونانية إن من المتوقع وصول السفينة الثلاثاء، وسيكون فريق من منظمة الصحة العامة الوطنية على أهبة الاستعداد لإعادة اختبار الحالات الـ12، إضافة إلى أي شخص يعتبره طاقم السفينة والطبيب الذي على متنها مشتبها بإصابته.

وأضافت السلطات إن جميع الأشخاص الـ12 الذين ثبتت إصابتهم بالفايروس لم تظهر عليهم أي أعراض حتى الآن.