أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن إدارته ستوزع نحو 150 مليون فحص سريع لفايروس كورونا المستجد، متوقعاً أن تشهد الفترة القادمة حدوث زيادة في عدد الحالات الإيجابية.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي (الثلاثاء) بمشاركة نائبه مايك بنس: إنه سيتم إرسال نحو 50 مليون فحص إلى «المجتمعات الأكثر عرضة للخطر»، بما في ذلك دور رعاية المسنين، ومليون فحص إلى كليات وجامعات السود التاريخية والكليات القبلية، إضافة إلى توزيع 100 مليون فحص على الولايات والأقاليم لدعم جهود إعادة فتح الاقتصاد والمدارس.

وأوضح أن نحو 6.5 ملايين فحص سيتم توزيعها الأسبوع الجاري، فيما ستوزع البقية خلال الأسابيع المقبلة.