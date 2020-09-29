أحدث الأديب ومدرس الرياضيات السوري غدير سلام صدمة واسعة في سورية، ومحافظة طرطوس الساحلية، خصوصا بعدما أقدم على قتل بناته الـ3 وانتحر، فيما نجت زوجته من المجزرة المروعة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب مصادر ووسائل إعلام محلية.

ولا تزال تفاصيل هذه القضية المخيفة غير واضحة، إذ يتم تداول الكثير من الأقاويل على أنها حادثة مدبرة وأنها ليست كما تبدو، خصوصا أنه لم يصدر أي بيان رسمي فيها، بحسب موقع «الإمارات اليوم».

وكان غدير سلام، الذي يعرف نفسه بأنه كاتب قصصي ودرامي وشاعر، قد كتب منشوراً عبر «فيسبوك» أعلن فيه عزمه قتل بناته الـ3 والانتحار بعد ذلك، على خلفية مشكلة مع أحد الأشخاص، مقدماً مبررات غامضة وغير مفهومة.

وقال غدير سلام في منشوره: «عندما تقرأون أكون قد انتحرت وقتلت بناتي بسبب تهديدات المدعو أحمد عديرة أبوياسر، يقطن طرطوس والأصل من الغاب في حماة، والذي سأرفق صورة صفحته وبعض صوره من صفحته على «فيسبوك» وتهديداته نتيجة لعمل طلبه ولم أتمكن من إنجازه في الوقت المحدد في 27 الشهر أي اليوم وخلافنا كان على 3 ساعات تأخير أي للساعة التاسعة ليلاً كأقصى حد».

وأضاف غدير سلام: «أسباب قاهرة يعرفها وشرحتها له تفصيلياً ولم يحاول تقبلها أو تفهمها علماً أنني ذكرتها له في رسالة مطولة على «فيسبوك»، لكنه لم يتقبل ذلك.. تهديدات أحمد كانت بخصوص قتلي وقتل بناتي وحرقنا كما هو موضح في تسجيل صوتي له في التاب الخاص بي».