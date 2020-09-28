أتاحت وزارة السياحة لزوار موقعها الإلكتروني استعراض مواقع تاريخية وأثرية في السعودية مرفقة أدنى كل موقع موجزا تعريفياً له.وضمن أكثر من٩٠ موقعاً أثرياً في السعودية عرضتها الوزارة، عرفت السياحة بمواقع: «كهف برمة، قرية الفاو، أبا القد، ميناء الشعيبة، جبل العرفاء، قرية المعدن، سد السملقي، سربعل، ضرية، قلعة المويلح، الرجاجيل، بئر سيسير».وكانت السياحة أعلنت في وقت سابق عن إطلاق موسم صيف السعودية «تنفس»، وذلك في الفترة من ٢٥ يونيو وإلى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م، ليستمتع من خلالها السعوديون باكتشاف الطبيعة الساحرة، والتنوع المناخي، والعمق التاريخي، والثقافة السعودية الأصيلة في عشر وجهات سياحية.