يستعد الفنان صابر الرباعي لإطلاق فيديو كليب جديد الخميس ١ أكتوبر، لأغنيته «جريدة الرجل الثاني» من كلمات الشاعر نزار قباني، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع موسيقى ميشيل فاضل.وصور الرباعي فيديو كليب «جريدة الرجل الثاني» في لبنان من إخراج وليد ناصيف، لمدة 3 أيام، استخدم خلالها أحدث التقنيات الفنية.وتعد أغنية «جريدة الرجل الثاني» امتدادا للتعاون بين صابر الرباعي والموسيقار طلال، في العديد من الأعمال الفنية الناجحة طوال السنوات الماضية، ليكون جمهور وعشاق الفن على موعد فريد مع عمل طربي بامتياز لما يحمله من فكر وأسلوب رشيق.