على طريقة أفلام هوليوود الأمريكية، أقدم 4 أشخاص في بلجيكا على اختطاف طائرة هليكوبتر وأجبروا قائدتها على التحليق أعلى سجنين، فيما يشتبه أنها محاولة لتهريب سجناء.

وأعلنت الشرطة البلجيكية، (الأحد)، أنها ألقت القبض على 4 مشتبه بهم، ولم يتم تقديم مزيد من المعلومات عن المشتبه بهم.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلجا)، نقلا عن المدعي العام بمدينة أنتويرب، أن مسلحين سيطروا على الطائرة في المدينة الواقعة شمالي البلاد (الجمعة).

ووفقا للادعاء، كان المشتبه بهم حاجزين لرحلة الهليكوبتر التي تبدأ من أنتويرب.

وبمجرد صعودهم في الجو، هدد الرجال قائدة الطائرة (36 عاما) بالأسلحة النارية وأجبروها على السفر إلى بروكسل والتحليق أعلى السجنين المتجاورين، وفقا لوكالة بيلجا.

وأفادت هيئة الإذاعة البلجيكية بأن الشرطة تعتقد أن الرجال أرادوا الهبوط وتهريب السجناء من السجن. ومع ذلك، لم تتمكن المروحية من الهبوط في أي من باحات السجن بسبب حجمها.

وقالت «بيلجا» إن الهليكوبتر نقلت الرجال بعد ذلك إلى موقف للسيارات شرقي بروكسل، حيث تمكنوا من الفرار. ولم يفر أي نزلاء من أي من السجنين.

وقال ممثلو الادعاء (السبت)، إنهم استدعوا قاضي تحقيق للإشراف على التحقيق في الحادثة.