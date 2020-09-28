شهدت ولاية نيويورك، (الأحد)، تخطي عدد الإصابات بـ فايروس كورونا المستجد حاجز الـ1000 في يوم واحد، وفق ما أعلن مسؤولون محليون.

ولم يسبق أن سجلت الولاية مثل هذا الارتفاع في الإصابات منذ 5 يونيو، وفق إحصاءات نشرها مكتب الحاكم أندرو كومو.

وقال كومو في تغريدة: «بعد فحص نحو 100 ألف حالة، فإن 1005 حالات جاءت إيجابية».

وأضاف: «من الضروري أن يتابع النيويوركيون ممارسة السلوكيات الأساسية التي تدفع بقدرتنا على محاربة كوفيد-19، بينما نحن نقترب من فصل الخريف والإنفلونزا».

وتابع: «سنواصل مراقبة البيانات عن كثب ونبقي سكان نيويورك على اطلاع حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات تستند إلى معلومات من أجل أنفسهم وعائلاتهم».

وبالإجمال فقد شهد الوضع الصحي في ولاية نيويورك تحسنا منذ بلوغ أزمة الفايروس ذروتها في الربيع الماضي.