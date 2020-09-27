ينتظر عدد من عشاق السفر، انتهاء شركة إيطالية من تطوير اختبار لفحص الإصابة بفايروس كورونا في المطارات، يظهر نتيجة الإصابة في ٣٠ دقيقة بتكلفة لا تتجاوز الـ١٠ دولارات للمسافر الواحد.وبحسب «بلومبيرغ»، فإن الاختبارات الجديدة تركز على الفحص السريع لمضادات الجسم من خلال الكشف عن الأجسام المضادة لـ«كوفيد-19» بدلاً من الفايروس نفسه، ما يجعل الفحص أسرع وأرخص تكلفة، إلا أنه قد يكون أقل دقة من الطرق المعمول بها حالياً، مشيرة إلى أن الاختبارات قيد التطوير النهائي ومن المفترض أن تكون جاهزة في الشهر المقبل.ولفتت الوكالة إلى أن الفحص الجديد سيطلب من المسافر تقديم مسحة الاختبار، قبل أن يظهر االنتيجة خلال 30 دقيقة، ما يمكن المسافرين من الصعود إلى الطائرة وعدم إجراء هذا الفحص في حال أجرى فحص PCR في اليوم نفسه أو في الـ72 ساعة الماضية. وفي المقابل، يمنع أي شخص مصاب بالفايروس من الصعود إلى الطائرة ويطلب منه العودة إلى المنزل وعزل نفسهونقلت «بلومبيرغ» عن الشركة المصنعة أن الفحص لن يكلف سوى 10 دولارات بمجرد العمل به في مطارات العالم، مشيرة إلى إمكانية موظفي المطارات إجراء الفحص دون تدريب طبي متخصص، وتوفير النتيجة خلال 15 إلى 30 دقيقة بأقصى حد.