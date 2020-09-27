من المتوقع أن يطلق تطبيق واتساب ميزة استخدام التطبيق عبر عدة أجهزة لحساب واحد في الوقت ذاته، وإجراء المزامنة في الوقت الفعلي، كما ظهر في الإصدار التجربيي الأخير من التطبيق.وبحسب «العربية»، سيسمح إطلاق ميزة (دعم تعدد الأجهزة) لمستخدمي «واتساب» بالوصول إلى الحساب نفسه من أجهزة مختلفة في الوقت نفسه، إضافة إلى مزامنة الرسائل عبر هذه الأجهزة في الوقت الفعلي، ما يتيح للمستخدمين متابعة المحادثات حتى عند التبديل من تطبيق «واتساب» في هواتفهم إلى إصدار سطح المكتب في الحاسوب المحمول.