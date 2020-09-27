كشفت الفنانة نجوى كرم موعد عرض الحلقة الأولى من «ذا فويس سينيور» على شاشة «MBC» في الـ٧ من أكتوبر القادم.وعلقت نجوى كرم في تغريدة مع صورتين لها بـ«انتهى وقت الانتظار»، داعية الجمهور إلى ترقب موعد عرض الحلقة الأولى.وينطلق البرنامج عبر شاشة MBC بمشاركة: نجوى كرم، هاني شاكر، ملحم زين، وسميرة سعيد، حسب ما أشار الحساب الرسمي للقناة على تويتر.ومن المنتظر أن تقدّم النسخة العربية من برنامج The Voice Senior أصواتاً غنائية فوق الستين تحتفي بموهبتها ضمن الموسم الأول من البرنامج.