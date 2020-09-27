قد يتعرض العديد من الأشخاص إلى الضغط النفسي والإجهاد العقلي وسط مشاغل الحياة والكم الكبير من الأعمال المناطة به، إضافة إلى زحمة التنبيهات الواردة إلى الهواتف الذكية بين أيدينا وأمام أعيننا.وللتخفيف من الضغط النفسي الجالب للتوتر والاضطراب والقلق، ينصح مختصون بقضاء دقائق قليلة قيد التأمل للمساعدة على استعادة الهدوء والسلام الداخلي. ويمكن للتأمل خلق حالة عميقة من الاسترخاء والشعور بالطمأنينة، عبر تركيز الانتباه على الأشياء السعيدة، وإبعاد سلسلة الأفكار المشوشة التي قد تجعل عقل المرء مزدحما وتتسبب له بالضغط العصبي.فوائد التأمل:الشعور بالسعادةتخفيف الضوضاء داخل العقلالمساعدة على استرخاء العقلرفع طاقة الجسم الإيجابيةطرد الأفكار السلبية