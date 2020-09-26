بعد تحديد القاضي كارل نيكولز، موعداً جديداً للنظر في قضية حجب تطبيق «تيك توك» في أمريكا اليوم (الأحد) للبت بشكل نهائي في القضية، بات تطبيق «تيك توك» قاب قوسين أو أدنى من الحجب عن منصات التنزيل مساء اليوم في الولايات المتحدة. ولن يتمكن المستخدمون الجدد اعتبارا من الساعة ٤ بتوقيت غرينتش من فجر غدٍ (الإثنين) من تنزيل التطبيق، والمستخدمون الحاليون من تحديثه، ما لم يصدر قرار قضائي مخالف. ويتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منذ أشهر التطبيق المملوك لشركة «بايتدانس» الصينية بالتجسس لحساب بكين، من خلال جمع بيانات مستخدميه، دون إبراز أدلة على ذلك، ووصف ترمب التطبيق في مرسوم صدر في 6 أغسطس بأنه خطر على «الأمن القومي»، معلنا حظر نشاطه في الولايات المتحدة ما لم يتم بيعه لمجموعة أمريكية.