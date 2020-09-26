باتت شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مهددة بوقف خدماتها بشكل كامل في أوروبا، إلى جانب موقع «إنستغرام» المملوك لـ«فيسبوك»، حال مضي الاتحاد الأوروبي في فرض حظر على مشاركة البيانات مع الولايات المتحدة.وجاء تحذير «فيسبوك» في أعقاب توجه مفوض حماية البيانات في أيرلندا إلى حظر مشاركة البيانات، بعد أن وجدت محكمة العدل الأوروبية أن المنصات لم تكن لديها ضمانات كافية لمنع عمليات «التطفل الأمريكي» على المستخدمين الأوروبيين.وبحسب صحيفة «صن» البريطانية، قال المستشار العام المساعد لشركة «فيسبوك» في دعوى قضائية في دبلن، إن الحظر سيجعل «فيسبوك» غير قادر على تقديم خدماته في أوروبا، إلا أن موقع «فيسبوك» نفى بعد ذلك أن يكون ملف المحكمة في أيرلندا يمثل تهديدا لعمليات الشركة في أوروبا.ويواجه «فيسبوك» شكاوى تتعلق بالخصوصية أمام مفوض حماية البيانات الأيرلندي.