تكللت عملية زراعة الكبد، المجراة للفنان السعودي خالد سامي في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، بالنجاح، أمس (السبت).وزف تركي (نجل الفنان خالد)، بشرى نجاح العملية الجراحية، معرباً عن شكره وتقديره لكل مَن سأل واطمأن على صحة والده.يشار إلى أن الفنان خالد سامي أدخل غرفة العمليات مساء (الجمعة)، لإجراء العملية.وكان الفنان ناصر القصبي، ناشد التدخل العاجل لإنقاذ حياة خالد سامي بإجراء عملية زراعة كبد له، مبيناً أن وضعه الصحي في الوقت الحالي خطير ويتدهور، ليتفاعل وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر مع حالة سامي ويأمر بعلاجه في مستشفيات الحرس الوطني.