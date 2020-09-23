زينت الألعاب النارية التي أطلقت بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه سماء مدن الرياض وجدة والخبر اليوم (الأربعاء) احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ90، ولاقت تشكيلاتها الجمالية صدى واسعاً في قلوب مشاهديها من خلف شاشات التلفزة، عبَّروا عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي ممثلة بالحسابات الرسمية للهيئة ومنصة «عيشها».

​وشهدت الألعاب النارية في بث حي ومباشر على القناة السعودية في يوم الوطن إطلاق عشرات آلاف الومضات النارية ابتهاجاً وفرحة في ليلة احتفى بها أبناء وبنات الوطن والمقيمون بهذه الليلة الخالدة؛ ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

يذكر أنه في هذا العام روعي في الفعاليات أن تكون بعيدة عن أي تجمعات، نظراً للظروف الصحية التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا.