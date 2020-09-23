كشفت وزارة الدفاع اليابانية أخيراً، إرشادات لأفراد القوات العسكرية المكلفة بتتبع وتعقب الأجسام الطائرة المجهولة.

وتنص المبادئ التوجيهية على أنه يجب على أعضاء قوات الدفاع اليابانية تسجيل أي أجسام غريبة يرصدونها حتى تتمكن وزارة الدفاع من دراسة الأدلة.

ويأتي الإعلان عن القواعد الجديدة بعد شهر واحد فقط من إصدار وزارة الدفاع الأمريكية بروتوكولات مماثلة، بحسب ما نشرته مجلة Popular Mechanics الأمريكية نقلا عن شبكة NHK اليابانية.

ومن المقرر أن يقدم أفراد القوات اليابانية تقارير إذا اكتشف أي شخص وجود جسم غير معروف يحلق في الجو ويمكن أن يؤثر على دفاع البلاد وأمنها.

كما تحث الإرشادات أيضا على بذل جهود شاملة لالتقاط صور أو مقاطع فيديو لمثل هذه الكائنات لإجراء التحليل اللازم.

وبحسب ما ورد، أوضحت وزارة الدفاع اليابانية أن الإرشادات الجديدة صدرت «بسبب زيادة استخدام الدرون وغيرها من الأشياء الأخرى التي تطير بشكل مختلف عن الطائرات التقليدية».

كما أعلنت اليابان هذه الإرشادات بعد فترة وجيزة من قيام وزارة الدفاع الأمريكية بتأسيس فرقة عمل للتحقيق في مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة، بعد التأكيدات التي تم الإفصاح عنها لطيارين بالبحرية الأمريكية بين عامي 2004 و2014.

وستحقق فرقة العمل المعنية بالظواهر الجوية المجهولة UAP التابعة للبنتاغون في أي رصد أو مشاهدات لأجسام طائرة مجهولة أو غريبة، والتي يشار إليها أيضا بالكائنات الفضائية الغامضة أو UFO.