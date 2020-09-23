توقع الرئيس المؤسس لشركة مايكروسوفت الملياردير الأمريكي بيل غيتس أن يتوافر لقاح لـ«كوفيد-19» موافق عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أوائل العام 2021.

وقال غيتس، في مقابلة مع مجلة «فورتشين» الأمريكية، إن هناك مستوى جديدا من التعاون بين الشركات المصنعة للأدوية التي قد تحصل على الموافقة الرسمية لاستخدام لقاحاتها ضد فايروس كورونا للاستخدام الطارئ في الأشهر القليلة القادمة.

وشدد على «الاحتمال هو أن ما لا يقل عن 2 أو 3 أو 4 من اللقاحات يمكن أن تكون آمنة وفعالة».

ومع ذلك، يشك أمريكيون في أن إدارة الغذاء والدواء تتعرض لضغوط سياسية للسماح بطرح لقاح قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في الـ3 من نوفمبر القادم، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأضاف غيتس أن عدد الأشخاص الذين يتلقون التطعيم وعدد الأشخاص الذين يرتدون الكمامات سيحدد مدى سرعة انتهاء وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة نحو 200 ألف أمريكي.

وقال غيتس إن هناك 6 لقاحات حاليا ترى، مؤسسة بيل وميليندا غيتس، أنها من المرجح أن تصل إلى نتائج إيجابية في تجارب المرحلة الثالثة وتتقدم بطلب للحصول على إذن من إدارة الغذاء والدواء، غير أن العقبة التالية ستكون زيادة الإنتاج، بحيث تصبح مئات الملايين من الجرعات جاهزة للتوزيع.

وأكد غيتس «سنواجه تحديا يتمثل في رفع مستوى التصنيع إلى مستوى غير مسبوق على الإطلاق».