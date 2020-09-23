إضافة إلى تحريك جميع عضلات الجسم بدءاً من عضلات القدمين وانتهاء بعضلات الذراعين، وزيادة تدفق الدم إلى جميع أعضاء الجسم، تعد رياضة المشي من أهم الأنشطة البدنية التي ينصح العديد من الأطباء بممارستها بشكل يومي، حتى باتت الأجهزة الذكية بين أيدينا تحسب خطواتنا اليومية التي يجب علينا أداؤها، بل حتى تذكرنا في بعض الأوقات بممارستها. وتعد رياضة المشي من أقل الأنشطة البدنية تكلفة وأبسطها وأسهلها دون أن تتطلب معدات أو مهارات خاصة، إضافة إلى دورها في تحسين اللياقة البدنية والحفاظ على الصحة والحد من التوتر، إضافة إلى إمكانية ممارستها في أي وقت وفي أي مكان. وتنصح وزارة الصحة بالمشي لمدة 30 دقيقة في اليوم على الأقل، دون أن تشترط المشي لساعات ليتسنى للشخص الحصول على فوائده.فوائد المشي:الحفاظ على وزن صحي وتحسين اللياقة البدنيةالحد من القلق والاكتئاب، وتحسين المزاجحرق السعرات الحرارية الزائدةالوقاية من الأمراض المزمنةتحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم