فيما انطلقت أمس (الثلاثاء) حفلات اليوم الوطني الـ90، الذي يقام تحت شعار «همة حتى القمة»، تضمنت بروتوكولات الهيئة العامة للترفيه الصحية المتماشية مع العودة بحذر، للحد من تفشي فايروس كورونا، منع دخول الجماهير دون كمامات، وارتداءها طوال الوقت، إضافة إلى منع حضور الأطفال الذين يبلغ عمرهم 15 عاما أو أقل، وقياس درجة الحرارة، ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة، إضافة إلى منع دخول قاعة الحفلة بقفازات تم لبسها من خارج المكان، وتعقيم اليدين قبل الدخول والخروج من المكان، والالتزام بالتباعد الاجتماعي بمسافة متر ونصف المتر، والالتزام بالمقعد المحدد. واشترطت «الترفيه» ضرورة تحميل تطبيق «توكلنا» عند حضور الجمهور للحفلات التي ستقام في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري بمناسبة اليوم الوطني الـ90.وكانت الهيئة العامة للترفيه أجرت في وقت سابق ورشة عمل افتراضية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بمشاركة منظمي الحفلات الغنائية في السعودية لرفع جاهزية مواقع الفعاليات والقائمين عليها والتأكيد على الاستخدام الأمثل لتطبيق «توكلنا» عند حضور الحفلات المقامة بمناسبة اليوم الوطني.أهداف ورشة «سدايا»:رفع جاهزية مواقع الفعالياتتبيان خاصية إنشاء وإدارة التجمعاتتأكيد فاعلية الإجراءات الاحترازية