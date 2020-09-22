أبدى المطرب السعودي عبدالمجيد عبدالله حبه وإعجابه بالعديد من أغنيات الفنان محمد عبده، مشيراً إلى أن أبا نورة «أعظم ملحن وأعظم صوت».وأشار عبدالمجيد عبدالله، في رد على تغريدة بثها تحمل فيديو لغنائه أغنية «كفاني عذاب» لمحمد عبده، إلى أن فنان العرب يملك ذوقاً مبهراً في اختيار النصوص، وقال: «أحب هذه الأغنية لأستاذي محمد عبده.. كفاني عذاب».واعتاد جماهير ومتابعو الفنان عبدالمجيد عبدالله في تويتر على تغريده بين الحين والآخر بفيديو قصير يغني فيه برفقة العود شيئاً من أغنياته.