على شاطئ الرأس الأبيض في ينبع السعودية، ووسط أجواء البحر والشاطئ الرملي الجميل، رسم الفنان حسين الجسمي المحبة والفرح والسعادة مع الجمهور السعودي محتفلاً باليوم الوطني للسعودية الـ90، مؤكداً أن الفرحة اليوم بهذه المناسبة «فرحة وطن واحد». وتنقل برفقة فرقته الموسيقية بين مجموعة من أجمل أغنياته من بينها أغنية «بالبنط العريض» التي طلبها الجمهور عدة مرات خلال الحفل وقام بتلبية طلبهم وقدمها أكثر من 3 مرات، وسط تفاعل منقطع النظير من جمهور «الكروز» العملاقة على شواطئ البحر الأحمر.وعبّر الجسمي خلال الحفل الساحلي عن سعادته بالمشاركة بحفل جماهيري باحتفالات السعودية باليوم الوطني الـ90، وقال: «فرحتنا فرحة وطن واحد ونبض واحد، أبحرنا معاً بكل محبة وشوق، لنحتفل ونغني فخراً بالسعودية الحبيبة»، شاكراً حسن وحفاوة الاستقبال والاهتمام بنجاح الحفل والتنظيم.وجاء الحفل الغنائي الرائع وسط إجراءات احترازية عالية من فايروس كورونا من قبل الجهات الصحية المتخصصة في المملكة.