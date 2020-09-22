نيابة عن شركة بوينغ وموظفيها في المملكة، قدم المهندس أحمد عبدالقادر جزار، رئيس شركة بوينغ في المملكة العربية السعودية، خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني التسعين.

وهنأ المهندس جزار موظفي الشركة والشعب السعودي بهذه المناسبة، معرباً عن تمنياته بأن تنعم المملكة بالأمن والأمان وأن تزال غمة كورونا سريعاً وأن تتعافى بلادنا من الأثر الناجم عن هذا الجائحة، وأن تستمر بلادنا بالنمو والازدهار.

كما شكر المهندس جزار القيادة الرشيدة للمملكة على استجابتها السريعة للوباء والجهود المكثفة التي حافظت بنجاح على صحة ورفاهية الجميع في المملكة العربية السعودية، كما أعرب عن شكره لجميع المتخصصين في الرعاية الصحية والعاملين فيها الذين كانوا خط الدفاع الأول ولجهودهم المبذولة للحفاظ على بلادنا من هذا الوباء.

وأشار جزار إلى أن شركة بوينغ تفخر بكونها جزءا لا يتجزأ من المملكة العربية السعودية، حيث يعود تاريخ الشركة في المملكة إلى أكثر من 75 عامًا، ولا تزال بوينغ اليوم جزءًا نشطًا في دعم قطاعات الطيران والدفاع والفضاء في المملكة، وداعمًا قويًا لرؤية 2030 وأهداف التنمية الوطنية.

وتلتزم بوينغ بزيادة استثماراتها في المملكة العربية السعودية، وبأن تكون شريكا رئيسياً للتنمية المستدامة، وتنويع الأنشطة الاقتصادية وزيادة اعتماد التكنولوجيا المتقدمة كوسيلة لخلق فرص اقتصادية جديدة للمملكة، كما تكرس بوينغ جهودها لخلق فرص عمل للشباب السعودي، ودعم المواهب المحلية والمجتمع المحلي في المملكة.

وفي ختام تصريحه، سأل المهندس جزار الله تعالى أن يحفظ القيادة الرشيدة للمملكة، وأن يديم نعمة الأمن والأمان والازدهار للوطن.