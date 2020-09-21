هزت جريمة بشعة الهند، حين أقدم رجل على شق بطن زوجته الحامل لمعرفة جنس الجنين.

ونقل موقع «BBC» عن عائلة الزوجة أن «زوجها هاجمها لأنه أراد معرفة جنس الجنين». وذكروا أن للزوجين 5 بنات، وأن الزوج كان يمارس ضغوطا على زوجته لتنجب ذكرا.

وينفي الزوج الذي ألقت الشرطة القبض عليه تعمده التسبب بالأذى لزوجته، وقال إن الأمر مجرد «حادثة».

وحدثت الواقعة في مقاطعة «بادون» في إقليم أوتار براديش، واحد من أعلى الأقاليم في الهند كثافة سكانية شمالي البلاد. وقال ضباط شرطة لـ«بي بي سي» إن الزوجة في وضع صحي مستقر في أحد مستشفيات العاصمة دلهي، وإن زوجها قد اعتقل.

وقالت شقيقة الزوجة لوسائل إعلام محلية إن الزوجين كانا كثيرا ما يتشاجران حول الرغبة في إنجاب مولود ذكر.

وذكر شقيق الزوجة أن أطباء قرروا نقل شقيقته إلى المستشفى لأن وضعها كان خطيرا جدا.

ونفى الزوج أن يكون هاجم زوجته بشكل متعمد، وقال إنه قذفها بالمنجل لكنه لم يكن يقصد إيذاءها بشدة.

وأضاف: «لدي 5 بنات، ومات أحد أبنائي. أعرف أن الأطفال عطية الله. والآن سيحدث ما يجب حدوثه». وتستمر الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادثة.