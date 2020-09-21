إضافة إلى الدور المهم في تحفيز الجسم لإنتاج فيتامين «د»، تعد حاجة الجسم للتعرض إلى أشعة الشمس حاجة ضرورية وملحة كل يوم، لمنح أجسامنا حاجتها اليومية من العناصر التي من شأنها أن تمنحنا صحة جيدة. ومع ضرورة تجنب التعرض للشمس في الأوقات غير الملائمة، وعدم التعرض لها أوقاتا طويلة قد تتسبب بالإصابة بحروق جلدية؛ تساعد أشعة الشمس أجسادنا على امتصاص الكالسيوم من الطعام بفضل فيتامين «د»، لمنع كسور العظام وتقويتها، والحماية من الهشاشة، ومنع إصابة الأطفال بالكساح وضعف العظام. وتساعد أشعة الشمس أجسادنا في تعزيز جهاز المناعة وتقويته، وتحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء المهمة لوظيفتها الرئيسية في تعزيز مناعة الجسم ومقاومته، والوقاية من السرطانات وخاصة سرطان الثدي.فوائد التعرض لأشعة الشمس:تعزيز مناعة الجسمالوقاية من التصلب المتعدد «MS»حماية العظام والأسنان وتقويتهاالتخلص من الدهون الزائدةتعزيز صحة القلب والحماية من الاكتئاب