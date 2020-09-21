أطلقت شركة مانغا للإنتاج التابعة لـ«مسك» الخيرية فيديو «العوجا» بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ٩٠، عارضاً لأول مرة قادة الدولة السعودية الأولى وأبطالاً من التاريخ السعودي كان لهم الفضل في تأسيسها وتوحيدها منذ عام 1157هـ/‏‏ 1744م. ويستعرض الفيديو المرسومة شخصياته بكفاءات سعودية، والمدقق من قبل دارة الملك عبدالعزيز، لمحة سريعة عن الأحداث التاريخية التي حدثت في الدولة السعودية الأولى عبر القصص المصورة «المانغا» لتوثيق الشخصيات التاريخية والأحداث التي كونت تاريخ المملكة العربية السعودية الأولى إلى تاريخنا المعاصر، وعرضها في قالب شيق وجذاب موجه للأجيال.