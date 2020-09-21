أعلن نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس وزرائها، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن بلاده وقعت اتفاقية مع وكالة «ناسا» الأمريكية لتدريب رواد فضاء إماراتيين.

وذكر آل مكتوم، في تغريدة نشرها (الاثنين) عبر «تويتر»: «باركنا اليوم توقيع اتفاقية مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لتدريب رواد فضاء إماراتيين لإدارة مهام مستقبلية في محطة الفضاء الدولية ومهمات السير الفضائي خارج المحطة... والبقاء لمدد طويلة في محطة الفضاء الدولية».

وشدد حاكم إمارة دبي، وهو أيضا مؤسس «مركز محمد بن راشد للفضاء»، على أن «التعاون الدولي في مجال الفضاء جزء أساسي من إستراتيجيتنا».