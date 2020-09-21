فقد رجل روسي نحو 10 كيلوغرامات من وزنه في ظرف 5 ساعات فقط، بعد أن قضاها في الركض المتواصل، في حدث غريب ونادر.

وقالت وكالة أنباء «سبوتنك» الروسية الرسمية، إن باهاما إيغوبوف البالغ من العمر 66 عاما، نجح في الركض المتواصل لمدة 5 ساعات، فقد خلالها 9.3 كيلوغرام من وزنه.

وأكدت وزارة الرياضة في جمهورية داغستان التابعة للاتحاد الروسي، أن أيغوبوف خضع لفحص طبي بعد انتهاء الساعات الخمس، وكانت نتائج ضغط الدم والعلامات الحيوية الأخرى طبيعية.

وأرسل إنجاز الرجل الذي كان يزن قبل ركضه 88 إلى «غينيس» من أجل تسجيله كرقم قياسي في الموسوعة العالمية، كما حظي بتكريم من الحكومة المحلية في داغستان، وتم منحه شهادة بعد تحقيق رقم قياسي جديد في مجال فقدان الوزن.

وحسب «سكاي نيوز عربية» كان أيغوبوف «طبيب أسنان» بطلا رياضيا سابقا في ألعاب القوى، وحصد ألقابا محلية ودولية.