أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية عن موافقتها على منتج شهير يمكنه قتل فايروس كورونا على الأسطح المستخدمة بشكل متكرر، وذلك بعد استيفاء معايير استخدامه ضد الفايروس المسبب لمرض كوفيد-19.

وقالت متحدثة باسم وكالة حماية البيئة لشبكة «سي إن إن»، أمس (الأحد)، إن منظف Pine-Sol الأصلي أُضيف إلى قائمة منتجات الوكالة التي يُتوقع أنها تقتل الفايروس.

وأكدت الشركة المنتجة للمنظف «كلوروكس»، في بيان صحفي، إنه تم اختبار Pine-Sol بواسطة مختبر تابع لجهة خارجية، أظهر أن المطهر يمكن أن يقتل الفايروس في غضون 10 دقائق من استخدامه على الأسطح الصلبة، غير المسامية، وفقا لموقع (سكاي نيوز عربية).

واعتبر كريس هايدر، نائب رئيس كلوروكس، المدير العام لقسم التنظيف بالشركة العملاقة، أن المنظف بات يقدم الآن للعائلات الحماية التي تحتاجها بمواجهة كورونا.

وللوقاية من الفايروس الفتاك، قالت الشركة إنه يجب على العملاء استخدام Pine-Sol بواسطة إسفنجة أو قطعة قماش نظيفة على السطح، والانتظار لمدة 10 دقائق، ثم شطفها.

وبالنسبة للأسطح شديدة الاتساخ، قالت الشركة إن التنظيف المسبق لإزالة الأوساخ الزائدة أولاً سيكون ضروريا.

وحسب ما أوردت شبكة «سي إن إن» تقول وكالة حماية البيئة إنه من المهم اتباع التعليمات الموجودة على ملصقات المطهرات، والانتباه إلى المدة التي يجب أن يتم فيها بقاء المنتج على السطح الذي يتم تنظيفه.

ومع ذلك، فهناك حقيقة مهمة يجب ملاحظتها هي أن غسل اليدين بالماء والصابون لا يزال أفضل طريقة لمنع انتقال الفايروس، وفقًا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.