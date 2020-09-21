لا يمكن لفصل الخريف أن يبدأ دون أن يتذكر عربي من المحيط إلى الخليج رائعة السيدة فيروز «ورقو الأصفر شهر أيلول»، التي وصفت من خلالها بكلمات الشاعر اللبناني جوزيف حرب ملامح اصفرار أوراق الشجر ومظاهر الخريف في ما تبقى من الأيام الـ٩ من شهر سبتمبر/‏أيلول.أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة «تسميات» الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم (الإثنين) آخر يوم في فصل الصيف الذي بلغ طوله 94 يومًا، ويوم غد الثلاثاء 22 سبتمبر أول فصل الخريف وما هو بخريف! ويوم الثلاثاء سيتعادل طول الليل مع النهار في كل العالم تقريبًا وفقًا لتقسيم علماء المناخ، فالخريف يدخل في 1 سبتمبر بينما حساب الطوالع يدخل في 6 سبتمبر.وأوضح المسند، أنه وفقًا لحركة الشمس وتعامدها على خط الاستواء؛ فإن الخريف يدخل في 22 أو 23 سبتمبر، فيما يعد الاعتدال الثاني خلال السنة الميلادية بعد الاعتدال الربيعي في 21 مارس الماضي.من جانبه، لفت خبير الأرصاد حسن كراني إلى أن اضطرابات الخميس الماضي على أوروبا وامتدادها إلى المغرب العربي لم تكن توقعات قصيرة المدى، بل مؤشر لاضطراب خريفي شديد في أوروبا وشمال الجزيرة العربية.