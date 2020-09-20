تفقد أجسامنا السوائل بشكل مستمر، الأمر الذي يحتم علينا ضرورة تعويض فقدان السوائل من الجسم من خلال شرب الماء لحماية أجسادنا من الجفاف.ويعتبر شرب الماء من الأشياء الضرورية، إذ إن الماء مهم لتعويض فقدان السوائل من الجسم التي يتم فقدها عن طريق التعرق، لذا يوصي الأطباء وأخصائيو التغذية بشرب ما بين 2.7 و3.7 لتر يوميا، إضافة إلى تناول العديد من المجموعات الغذائية خلال اليوم، خاصة الخضار والفواكه التي تحتوي على كمية كبيرة من الماء.وينصح الأطباء بشرب الماء بمجرد الاستيقاظ من النوم، لتطهير الجسم وإزالة السموم منه بعد الصيام الليلي. ويُنصح بشرب كوب أو كوبين من الماء عند الاستيقاظ، والانتظار ما بين 30 و45 دقيقة قبل تناول الإفطار.ومن فوائد شرب الماء:- المساعدة في إنقاص الوزن- استعادة نضارة البشرة- الشعور بالانتعاش والحيوية- تقليل الشعور بحرقة المعدة- تقليل فرص الإصابة بعدوى المسالك البولية