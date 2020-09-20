انطلاقاً من التنسيق المستمر بين الهيئة العامة للترفيه والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لإنجاح الفعاليات بعد قرار عودة الأنشطة الترفيهية وفق بروتوكولات تراعي الإجراءات الاحترازية، أقيمت مؤخراً ورشة عمل افتراضية بين الهيئتين بمشاركة من منظمي الحفلات الغنائية شركة روتانا للصوتيات وشركة بنش مارك، من أجل التأكيد على التطبيق الأمثل لاستخدام تطبيق «توكلنا» عند حضور الجمهور للحفلات التي ستقام في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري بمناسبة اليوم الوطني الـ 90.وتهدف الورشة إلى رفع جاهزية مواقع الفعاليات التي تستضيف الحفلات، والقائمين عليها، وتبيان خاصية إنشاء وإدارة التجمعات عبر التطبيق. والتأكيد على فاعلية ومناسبة الإجراءات الاحترازية التي تعمل بها في مواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وذلك بما يتماشى وكافة البروتوكولات الصحية المعتمدة.وشهدت الورشة تقديم شرح مفصل لكيفية إدارة التجمعات في مقار الفعاليات، وسبل توفير بيئة ترفيهية آمنة؛ حيث أكدت الهيئة العامة للترفيه حرصها على توفير بيئة ترفيهية آمنة وصحية في كافة مقار الفعاليات التي تنظمها في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك من خلال إحكام منع دخول المصابين والمخالطين لحالات مصابة بفايروس كورونا المستجد إلى أي من هذه المواقع.