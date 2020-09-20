نصح كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي باتباع 3 طرق يومية لتقوية الجهاز المناعي، وسط تفشي جائحة فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال فاوتشي إنه بالنسبة لأولئك الذين يعانون من نقص فيتامين د، فإن تناول المكملات الغذائية يمكن أن يقلل من التعرض للعدوى، لكنه شدد على أن المكملات ليست وصفة سحرية لمحاربة كورونا، مثل ارتداء قناع الوجه والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وكشف فاوتشي 3 عادات يومية بسيطة قد تفيد بتقوية الجهاز المناعي، وفقا لموقع «سي إن بي سي»، إذ كانت أول نصائح فاوتشي هي: «احصل على قدر معقول من النوم».

وأظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين ينامون 6 ساعات في الليلة، أو أقل، معرضون للإصابة بالزكام 4 مرات أكثر من أولئك الذين ينامون 7 ساعات في الليلة.

السبب أنك عندما تنام ينتج جسمك بروتينات مسؤولة عن مكافحة العدوى وتقليل الالتهاب، ولكن إذا بخلت في النوم، فسيجد جسمك صعوبة في درء العدوى.

وتشير أبحاث أخرى إلى أن الحرمان من النوم يمكن أن يؤثر على مدى استجابة جسمك للقاح كورونا، وذلك وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.

والنصيحة الثانية هي، الأكل الجيد، إذ قال فاوتشي: «احرص على الالتزام بنظام غذائي جيد».

وهناك أدلة على أن تناول نظام غذائي متوازن يتضمن مجموعة من الفيتامينات والمعادن يمكن أن يساعد خلايا المناعة لديك على العمل بشكل صحيح.

على الجانب الآخر، يمكن أن يؤثر تناول نظام غذائي من الأطعمة عالية المعالجة، مثل السكريات والموالح المعلبة، سلبا على نظام المناعة الصحي.

وكشفت دراسة استقصائية من يوليو أن 55% من البالغين في الولايات المتحدة قالوا إنهم تعرضوا لضغط أكبر مما كان عليه في يناير قبل الوباء.

وقال فاوتشي: «حاول تجنب أو تخفيف التوتر الشديد، الذي نعلم أنه يمكن أن يؤثر في بعض الأحيان على جهاز المناعة».

وتقلل هرمونات التوتر من قدرة الجسم على مقاومة العدوى، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وثبت أن الإجهاد طويل الأمد (الإجهاد الذي يستمر لبضعة أيام إلى بضع سنوات) يدمر جهاز المناعة، وفقا لجمعية علم النفس الأمريكية.

ومن بين طرق محاربة التوتر، التمسك بالروتين أثناء الجائحة، وممارسة التمرينات الرياضية، لأنها وسيلة رائعة للاسترخاء عندما تكون ملازما المنزل.