استمرارا لأعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمنطقة آثار سقارة، والتي أسفرت الأسبوع الماضي الكشف عن بئر عميقة للدفن به أكثر من 13 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عام، استطاعت البعثة منذ يومين الكشف عن بئر أخرى بها 14 تابوتا، ليصل عدد التوابيت المكتشفة إلى 27 تابوتا مغلقا.

ولا زالت أعمال الحفائر مستمرة للكشف عن المزيد من أسرار هذا الكشف والإعلان عن تفاصيله قريبا في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة، وفقاً لـ«اليوم السابع».

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كان قد تفقد الكشف الأسبوع الماضي وحرص على النزول إلى البئر مع الدكتور مصطفى وزيري لتفقد الكشف، كما وجه الشكر للعاملين بالموقع للعمل في ظروف صعبة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتشير الدراسات المبدئية إلى أن التوابيت مغلقة تماما ولم تُفتح منذ أن تم دفنها، وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب الآبار حيث تم العثور بداخلها على عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي، ولكن ستتم الإجابة عن هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال استمرار أعمال الحفائر.