شاركت المغنية يارا متابعيها على مواقع التواصل فيديو من داخل الأستوديو، خلال تحضيرها أغنية خاصة باليوم الوطني السعودي الموافق 23 سبتمبر.ولفتت يارا إلى أن أغنيتها الجديدة الخاصة باليوم الوطني السعودي من كلمات الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، وألحان إبراهيم الغانم، وتوزيع عباس صبّاح، وقالت في منشورها: «اليوم التسجيل بالأستوديو غير أغنية انتظروها قريباً جداً خاصّة باليوم الوطني السّعودي رح تحبّوها كتير».