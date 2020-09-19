كأول فنانة عربية تقدم عملاً غنائياً على «تيك توك»، أحيت نانسي عجرم حفلة غنائية «أون لاين» جديدة عبر تطبيق «تيك توك» ليل أمس الأول الجمعة التزاماً بالتدابير الوقائية المرافقة لفايروس كورونا.وتضمنت الحفلة العديد من المفاجآت التي أظهرتها نانسي في البث المباشر، بعد أن بثت عدة مقاطع تشويقية لجمهورها نشرتها عبر حساباتها في «التواصل الاجتماعي». واحتلت نانسي الترند الأول في السعودية ولبنان على «تويتر» تحت وسم #حفل_نانسي_تيك توك، بأكثر من 5 آلاف تغريدة في أقل من ساعة بعد انتهاء الحفلة. وتضمنت الحفلة 5 لوحات غنائية، أطلت نانسي في كل لوحة بمظهر جديد من تصميم المصمم اللبناني حسين بظاظا.