أوقفت الشرطة الفرنسية في باريس (الجمعة) مغامراً تسلق أعلى ناطحة سحاب وسط العاصمة الفرنسية باريس، دون استخدام أي معدات أمان أو وسائل مساعدة لإنجاز مهمته الخطيرة. وأظهر فيديو تداوله مستخدمو التواصل شخصا يتسلق برج مونبارناس البالغ ارتفاعه 210 أمتار، ويعد البرج أعلى ناطحة سحاب في وسط باريس، واكتمل بناؤها عام 1973، مستخدما يديه فقط، ودون أن يكون مزوّدا بوسائل حماية.وبحسب شهود عيان كانوا في الموقع، فإن المتسلق وصل قمة البرج، قبل أن يستقبله هناك رجل من قوات الشرطة، ألقى القبض عليه، حسب ما ذكر في موقع «سكاي نيوز».