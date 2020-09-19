يجتاحنا في الكثير من الأوقات شعور كبير بالملل، خصوصاً في الأوقات التي قد تحتم علينا البقاء لمدة طويلة في المنزل دون الخروج منه، ما يدفع بالكثير منا إلى الشعور بالرتابة، وعدم الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة الخاصة بنا وفقدان بريقها.وتعد حاجة الإنسان إلى تحديث وقائع يومه والبحث عن الإثارة، وكسر الروتين اليومي أمرا طبيعيا، خصوصا ما إذا كان الإنسان يواجه صعوبة الاهتمام، أو مشكلات في التعبير عن مشاعره، أو حتى معرفة الأمور التي جعله سعيدا، أو عدم القدرة على التعامل مع المشاكل التي قد تواجهه بشكل بناء.وإضافة إلى غياب المهارات الخاصة بالتسلية الداخلية لدى عدد منا، وشعور آخرين بانخفاض مستوى التحفيز العقلي، وقلة الأنشطة الترفيهية وسوء إدراك الوقت، نضع بين أيديكم ٥ طرق سريعة يمكنها القضاء على الملل في المنزل:• تحدث مع أصدقائك المقربين• تابع فيلما على منصات عرض الأفلام على الإنترنت• اقرأ كتاباً أو رواية أو حتى ديوان شعر• جرب طهي وجبة تحبها• تصفح مواقع التواصل أو ادخل إلى تطبيق «عكاظ»