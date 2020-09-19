تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي حيث تتضمن تقديم لقاح كورونا (كوفيد-19) لفئات محددة من خط الدفاع الأول، قام وزير الصحة الإماراتي عبدالرحمن بن محمد العويس بتلقي الجرعة الأولى من لقاح (كوفيد-19).

وقال العويس «نسعى من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم»، مؤكدا أنه «يتوافق بشكل كامل وتام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص، عقب ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية التي أجراها القطاع الصحي في الإمارات»، موضحاً أن «اللقاح آمن وفعال وسيساهم في تقليل الخسائر التي تسببت بها جائحة كوفيد-19 والحفاظ على الأرواح».

يذكر أن الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الفايروس من أبطال خط الدفاع الأول بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.