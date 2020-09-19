أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 131 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد ووفاة 18 حالة جديدة.وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد في تصريح له أن إجمالي عدد حالات الشفاء أرتفع إلى 87958 حالة .وذكر "مجاهد " أن إجمالي عدد الاصابات بفايروس كورونا أرتفع إلى 101772 حالة ،و 5733 حالة وفاة.