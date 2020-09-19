أعلنت الخدمة الصحفية بوزارة الداخلية الروسية أن شرطة موسكو فتحت تحقيقا حول اصطدام سائق ببوابة مبنى مكان إقامة السفير الأمريكي في موسكو.

وبحسب موقع "سبوتنيك" جاء في بيان الوزارة أنه «في نحو الساعة 4:25 مساء (بتوقيت موسكو)، اصطدم رجل يقود سيارة على الطرق الوعرة ببوابة مبنى في شارع سباسوبيسكوفسكي. وألقت قوات الشرطة القبض على السائق في مكان الحادثة وتم التأكد من هويته».

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن مقر إقامة السفير الأمريكي في موسكو يقع في هذا المكان.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن الرجل البالغ من العمر 44 سنة، كان ثملا، وسيتم إرساله للقيام بفحوصات طبية.

وفتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادثة، مشيرة إلى أنه لم يصب أحد بأذى جراء اصطدام السيارة بالمبنى.