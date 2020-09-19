توقعت نائبة المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية لشؤون البرامج، سوميا سواميناثان، في مؤتمر افتراضي استضافته الأمم المتحدة في نيويورك، عودة الحياة الى طبيعتها كما كانت عليه قبل ظهور وانتشار فايروس كورونا، وأن يمارس السكان نشاطاتهم عام 2022، في ظل المؤشرات الحالية لانتشار الفايروس الخطير القاتل.

وأضافت سواميناثان، سيتوفر لدينا اللقاح في يناير القادم، وسيوزع على جميع دول العالم، لكن الجدول الزمني الأكثر واقعية يضع إطلاق لقاح كورونا خلال منتصف عام 2021، وان التطعيم لن يحدث بسرعة كما يتخيل البعض، لا بل سيبقى ارتداء أغطية الوجه والتباعد الاجتماعي لفترة من الوقت بعد ذلك، وحسب الضرورة، حيث سنحتاج إلى ان يكون لدى 60 بالمئة إلى 70 بالمئة من السكان مناعة ضد الفايروس قبل ان نبدأ في رؤية انخفاض كبير في انتقال هذا الفايروس.