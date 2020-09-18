اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن الموجة الثانية من جائحة كورونا في بلاده «أمر لا مفر منه»، مؤكدا أن حكومته تدرس كل الإجراءات المحتملة بينها إغلاق جديد.

وقال جونسون، في مؤتمر صحفي عقده (الجمعة): «نتابع بدقة كبيرة انتشار الجائحة في بضعة أيام ماضية، ونرى الآن قدوم موجة ثانية ولا مفر من مواجهتنا لها».

وشدد جونسون مع ذلك على أنه لا يريد على الإطلاق إعلان إغلاق وطني جديد، مشيرا إلى سعي حكومته إلى إبقاء المدارس وكل قطاعات الاقتصاد مفتوحة قدر الإمكان، لكنه أكد أن هذا الأمر سيكون ممكنا فقط في حال التزام الناس بالإجراءات الوقائية والإرشادات الطبية.

وتابع: «سنكون مضطرين إلى اتخاذ إجراءات إضافية في حال استمرار انتشار المرض... ننوي أن نبقي كل السيناريوهات قيد الدراسة».