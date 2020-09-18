كشفت إحدى دور المزاد عن عرض هيكل عظمي لديناصور للبيع في مزاد علني بمدينة نيويورك الأمريكية.

وقالت دار «كريستيز» للمزادات، إن هيكلا عظميا لديناصور «تي ريكس»، سيعرض في المزاد المقام يوم 6 أكتوبر المقبل، وفقا لـ«سبوتنيك» نقلا عن صحيفة «نيويورك تايمز».

واكتشف ستان ساكريسون الهيكل العظمي في عام 1987، ومن المتوقع أن يحقق أرباحا لا تقل عن 8 ملايين دولار (نحو 30 مليون ريال).

فيما ذكر جيمس هايسلوب، رئيس قسم العلوم والتاريخ الطبيعي بدار كريستيز، أنه سيتم عرض الهيكل إلى جانب روائع الفن الحديث والمعاصر، بما في ذلك أعمال جاكسون بولوك وجان ميشيل باسكيات.

وبالرغم من أن هيكل الديناصور من أغرب الأشياء التي تباع في المزادات، إلا أن هناك أشياء أخرى بيعت بالفعل وحققت ملايين، وفقا لموقع «برايت سايد».