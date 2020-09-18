وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم (الجمعة)، على شراء لقاح محتمل لـ«كوفيد-19» من شركتي الأدوية «سانوفي» و«غلاكسو سميث كلاين»، وذلك بالتزامن مع اقتراب الموعد النهائي للانضمام إلى برنامج شراء اللقاحات التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وستزوّد الشركتان الاتحاد الأوروبي بما يصل إلى 300 مليون جرعة من اللقاح، الذي تأملان في حصوله على الموافقة للاستعمال العام القادم.

وتأتي هذه الصفقة بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي وشركة «أسترازينيكا» على حجز 400 مليون جرعة من اللقاح الذي يتم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية.

ولقاء حصولها على ملايين الجرعات من اللقاح، ستموّل المفوضية الأوروبية جزءاً من التكاليف الأولية التي يتحملها منتجو اللقاحات.