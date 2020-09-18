توفي الشاب الجزائري محمد زيات، صباح اليوم (الجمعة)، بعد تحقيق أمنيته في رؤية والدته، قادماً من لندن على متن طائرة خاصة، بعد أن سمحت السلطات الجزائرية بدخولها البلاد كحالة استثنائية.



وحطت مساء الثلاثاء الماضي طائرة خاصة بمطار هواري بومدين قادمة من لندن، وكان على متنها زيات محمد، الذي يعاني من مرض السرطان.



وظهر الشاب محمد في فيديو لقي اهتماماً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يطلب فيه تحقيق أمنيته بالوجود مع والدته بالجزائر بعدما اشتد عليه مرض السرطان.



وتضامنت الجالية الجزائرية في بريطانيا مع الشاب زيات وجمعوا مبلغاً مالياً يكفي لنقله إلى الجزائر عبر طائرة خاصة.



بدورها، ولأسباب إنسانية خالصة، فتحت السلطات الجزائرية الأجواء بشكل استثنائي لهذه الرحلة، إذ لا تزال الأجواء الجزائرية مغلقة منذ فبراير الماضي بسبب جائحة فايروس كورونا.



من جهته، قال النائب في البرلمان الجزائري عن الجالية نور الدين بلمداح، في اتصال مع التلفزيون الجزائري الرسمي إن الجالية في بريطانيا «استطاعت أن تجمع مبلغ 25 ألف يورو في ظرف 4 ساعات، وهو المبلغ المطلوب لاستئجار الطائرة، لو كانت الطائرة تتطلب أكثر لجمعت الجالية أكثر».



وأشار بلمداح إلى أن السلطات «استجابت استثناء وبكل سرعة لطلب أخينا محمد ليدخل إلى أرض الجزائر».