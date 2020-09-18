أكد علماء في بريطانيا أن اختباراً سريعاً نجح في اكتشاف الإصابة بفايروس «كورونا» مع تشخيص حالة المريض بدقة في غضون 90 دقيقة دون الحاجة إلى مختبر متخصص.



وأظهرت دراسة أجرتها «إمبريال كوليدج لندن»، أن نتائج الاختبار تماثل إلى حد بعيد نتائج الاختبارات المعتمدة حالياً في المعامل.



ويُستخدم اختبار الفحص السريع بالفعل في 8 مستشفيات تابعة لهيئة الصحة الوطنية البريطانية للتعرف بسرعة على المرضى الذين يحملون الفايروس، بحسب «BBC».



ويستطيع أي شخص قادر على أخذ مسحة من الأنف والحلق استخدام الجهاز، حيث توضع المسحة داخل عبوة صغيرة تستخدم مرة واحدة وتحتوي على المواد الكيميائية اللازمة لإجراء الاختبار.